MessinaCon, annunciato il primo giudice: è un grande nome del mondo del cosplay

MessinaCon è lieta di annunciare ufficialmente il primo giurato del Contest Cosplay dell’edizione 2025: Taryn Cosplay, uno dei volti più riconosciuti e apprezzati della scena cosplay internazionale. Cosplayer professionista, cosmaker, performer e influencer, Taryn ha ridefinito il significato stesso del cosplay, trasformandolo in una forma d’arte e spettacolo a tutto tondo. Autodidatta e appassionato, ha iniziato la sua carriera partecipando a competizioni italiane, realizzando personalmente ogni costume e accessorio. Da allora, il suo talento e la sua dedizione lo hanno portato a calcare i palchi delle più importanti fiere del fumetto e convention del mondo.

Nel corso della sua carriera, Taryn ha collaborato ufficialmente con colossi del settore videoludico come Riot Games, Ubisoft, Bandai Namco, Konami, CD Projekt Red e Hoyoverse, ricoprendo ruoli di host, testimonial, performer e modello professionista.

Con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram e più di 2 milioni su TikTok, è oggi una vera e propria star del web, seguita da una community globale che lo supporta attivamente nei suoi progetti e nelle sue avventure. La sua presenza a MessinaCon rappresenta un’occasione unica per fan e appassionati di incontrarlo dal vivo, assistere alle sue esibizioni e ricevere feedback diretti da un professionista del settore.

Taryn unisce alla passione per il cosplay una profonda dedizione alle arti marziali e al bodybuilding. Con quasi vent’anni di esperienza competitiva nel karate, riesce a integrare forza, dinamismo e precisione nei suoi cosplay, rendendoli ancora più autentici e spettacolari. Il suo motto, “Beyond your limits”, riflette un approccio alla vita basato sull’impegno, la crescita personale e la voglia di superare ogni sfida.

Taryn sarà presente come ospite d’onore e giurato ufficiale del Contest Cosplay di MessinaCon 2025, contribuendo con la sua esperienza, la sua passione e il suo carisma a rendere indimenticabile l’evento per tutti i partecipanti e visitatori. Per ulteriori informazioni sull’evento e sul programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale di MessinaCon o seguire i canali social.