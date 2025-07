Messina: a Vincenzo Marullo di Condojanni l’intitolazione della Scalinata della Batteria Masotto

StrettoWeb

Con provvedimento prefettizio, a seguito dell’approvazione di delibera di Giunta municipale di Messina e di parere favorevole della Commissione Toponomastica, è stata autorizzata l’intitolazione a Vincenzo Marullo di Condojanni, appartenente ad una nobile famiglia messinese, della Scalinata, sita all’interno del Piazzale Batteria Masotto. Vincenzo Marullo Conte di Condojanni fu comandante della flotta messinese al servizio di Don Giovanni d’Austria, che lo nominò Generale della Squadra dei Venturieri. Il 16 settembre 1571 partì la spedizione dalla Batteria Masotto.

Disposto il cambio di denominazione della via Risorgimento, nel villaggio di Galati Marina, in “Felice Canonico”, pittore messinese nato nel 1922 e morto a Milano nel 1996. Lavora a Messina sino al 1955, anno in cui si trasferisce a Milano. La sua arte va dal figurativo all’informale, partecipa a diverse mostre collettive e vince importanti premi. Due sue opere sono custodite presso la Gamm al Palacultura Antonello.

Prosegue così l’attività di intitolazione, revisione e rifacimento della toponomastica del Comune di Messina da parte dell’ufficio competente, coordinato dall’assessore alla Toponomastica Enzo Caruso, finalizzata alla valorizzazione della memoria storica e contemporanea, anche nell’ottica di ricordare fatti e personaggi illustri.