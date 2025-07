Messina, a Villa Dante la 5ª edizione del progetto “Estate Addosso”

StrettoWeb

Prende ufficialmente il via oggi, giovedì 3 luglio, alle ore 18.30 a Villa Dante, la quinta edizione di “Estate Addosso”, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Messina e da Messina Social City. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento fisso dell’estate cittadina, rappresenta ogni anno un’importante opportunità di crescita, inclusione e partecipazione per i giovani del territorio. Il programma della giornata si aprirà con un primo momento dedicato agli enti ospitanti, figura centrale e fondamentale nel percorso formativo e professionale offerto dal progetto. Quest’anno sono ben 119 gli enti aderenti, a conferma della grande partecipazione e del senso di responsabilità del tessuto produttivo e associativo cittadino, sempre più coinvolto nel costruire occasioni concrete per i giovani.

A seguire si terrà il momento di accoglienza dei 1.000 beneficiari selezionati per questa edizione. I ragazzi avranno modo, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di Messina Social City, di conoscere la prima fase del percorso che li accompagnerà nei prossimi mesi e che mira a favorire l’acquisizione di competenze, lo sviluppo di soft skills e un primo approccio al mondo del lavoro. A coronare questo importante avvio, a partire dalle 21.00, si terrà l’esibizione live di Petit, artista particolarmente apprezzato dal pubblico giovanile, che con la sua musica garantirà un momento di divertimento e aggregazione. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.