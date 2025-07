Messina: viabilità nella zona Sud, domani la presentazione delle proposte della Lega

StrettoWeb

La vivibilità in una città dipende anche dalla sua mobilità. Da interventi per i quali è sufficiente una semplice ordinanza sindacale fino a quelli più strutturali, quali la creazione di nuove vie di accesso o il collegamento tra arterie già esistenti, la Lega di Messina ha le idee chiare su come muoversi per migliorare la situazione della viabilità nella zona Sud, così come nel resto della città.

Domani, martedì 2 luglio, alle 10.30, nella sede della Lega di via Gasparro 7, saranno illustrate alla stampa le proposte e le richieste all’amministrazione comunale da parte dei consiglieri comunali della città.