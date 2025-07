Messina, viabilità a Contesse: riunione a Palazzo Zanca, concordate soluzioni per ridurre i disagi

StrettoWeb

Si è tenuto oggi, venerdì 4 luglio, a Palazzo Zanca un incontro tecnico-operativo tra il Comune di Messina, il Commissario di governo, RFI e Italferr, nell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario Giampilieri – Fiumefreddo, con particolare riferimento al sito di stoccaggio di Contesse – Villaggio UNRRA. Presenti all’incontro il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore con delega alla Polizia municipale Roberto Cicala, il Commissario di Governo per l’opera Filippo Palazzo e i responsabili del progetto per Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (entrambe società del Gruppo FS).

L’incontro odierno fa seguito a quelli già svolti dall’Amministrazione comunale con i residenti della zona interessata e all’adozione di specifici provvedimenti, tra cui si ricorda l’ordinanza viabile n. 928 del 1° luglio scorso. Con tale atto è stato disposto il divieto di transito, dalle ore 23 alle ore 7, per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nelle vie Contessa Violante ed Eleonora, al fine di fornire una risposta concreta e immediata alle legittime istanze dei cittadini e tutelare il diritto al riposo notturno, che non può essere sacrificato neppure in presenza di opere infrastrutturali di rilievo.

Obiettivo della riunione è stato definire un cronoprogramma condiviso delle attività, utile a monitorare e risolvere le criticità segnalate dai residenti. È stato pertanto concordato l’avvio immediato dei lavori – presumibilmente già nel pomeriggio di oggi – subordinato alla firma della convenzione tra RFI e IPAB per la realizzazione di una bretella alternativa, che consenta di evitare il transito dei mezzi in via Calispera per l’accesso al cantiere. Tra le misure condivise: l’impiego di movieri in via Contesse per agevolare e fluidificare la viabilità; lo spostamento di un generatore presente nel sito ad una maggiore distanza dalle abitazioni per ridurre l’impatto acustico; la puntuale pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere per prevenire il rilascio di materiale in strada; l’incremento della frequenza della bagnatura delle vie interne al sito interessate al passaggio dei mezzi.

L’Amministrazione comunale ha inoltre assicurato la presenza di agenti della Polizia municipale per vigilare sul rispetto del provvedimento viario in vigore. L’incontro si è concluso con la piena disponibilità da parte del Comune e di RFI a collaborare in modo costante e sinergico sull’evolversi delle attività di cantiere.