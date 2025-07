Messina, grande attesa per il concerto di Ultimo al “Franco Scoglio”

StrettoWeb

In occasione del concerto di Ultimo, organizzato dal Comune di Messina, in programma venerdì 18 luglio, alle ore 21.00 circa, allo stadio “Franco Scoglio”, in località San Filippo, il servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nell’area urbana coinvolta, comprendente non solo le strade immediatamente limitrofe allo stadio, ma anche quelle coinvolte dal previsto afflusso e deflusso del pubblico e dal transito veicolare e pedonale connesso allo svolgimento del concerto, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza e la fluidità della mobilità.

Con apposita ordinanza sindacale sono stati disposti, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, i divieti di vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché il divieto di commercio itinerante nell’area interessata dall’evento.

Viabilità e divieti

Strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo – via degli Agrumi

Divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta:

· dalle ore 17.00 di domani, giovedì 17 luglio, alle ore 03.00 di sabato 19 luglio.

· dalle ore 8.00 di venerdì 18 luglio alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, e comunque fino alla completa normalizzazione del transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S.114) ed il plesso del Palasport San Filippo, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del Palasport S. Filippo (denominata area blu, per una capienza massima di n. 400 tra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e quelli autorizzati. L’accesso dei suddetti mezzi sarà consentito impegnando la via Adolfo Celi) e successivamente la corsia lato nord della strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, in prossimità dei varchi delle vie dei Gelsomini, Essenze e Noria. Inoltre, sempre dalle ore 8.00 di venerdì 18 luglio fino alle 03.00 di sabato 19 luglio, sarà interdetto il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport San Filippo, in direzione dello stadio.

Dalle ore 11.00 di venerdì 18 luglio fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, sarà interdetto l’accesso alla bretella dello svincolo autostradale San Filippo in corrispondenza dell’intersezione con la via Adolfo Celi (ex S.S.114), sempre ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, di quelli in servizio di emergenza, i mezzi della Messinaservizi Bene Comune, taxi, veicoli autorizzati e i veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno che devono assistere al concerto. Questi ultimi dovranno sostare negli appositi stalli ad essi riservati nelle varie aree di parcheggio; mentre i veicoli privati, che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio San Filippo, denominate rossa, verde e gialla (i tagliandi per avere diritto alla sosta devono essere acquistati preventivamente, oppure entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 18 luglio, possono essere acquistati anche sul posto) dovranno accedervi dalla bretella dello svincolo San Filippo-via Nicolò Carosio, provenendo da via A. Celi/G. La Pira.

Divieto di transito veicolare dalle ore 11.00 di venerdì 18 sino alle ore 3.00 di sabato 19 luglio, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e di quelli autorizzati, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della Polizia municipale, nelle seguenti strade:

· lungo la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio) a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa;

· lungo tutti gli accessi alla bretella dello svincolo San Filippo, ai veicoli provenienti dalle aree del villaggio Santa Lucia sopra Contesse.

Per agevolare il deflusso del pubblico al termine del concerto sarà poi interdetto il sottopasso pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio rossa e via degli Agrumi.

Interdetto, inoltre, il transito veicolare dalle ore 11.00 di venerdì 18 sino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, nella rotatoria-monte dell’area di “parcheggio rosso”, al fine di obbligare i veicoli provenienti dalle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rossa) ad immettersi nello svincolo “San Filippo” in direzione della tangenziale. La bretella (via N. Carosio), in direzione monte-mare, sarà percorribile esclusivamente dagli autobus privati, dai mezzi di soccorso e dalle forze dell’ordine. Le autovetture all’interno delle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rossa) e gli autobus privati, prima di ripartire alla fine del concerto, dovranno attendere indicazioni da parte della Polizia municipale.

In prossimità delle aree di parcheggio (gialla, verde e rossa) di pertinenza dello stadio saranno predisposti presidi della Polizia municipale e di personale organizzatore del concerto, che a partire dalle ore 8.00 di venerdì 18 luglio fino al termine dell’esigenza, provvederanno a regolamentare l’accesso e l’indirizzamento dei veicoli alle suddette aree. (I tagliandi per avere diritto alla sosta devono essere acquistati sempre preventivamente, oppure entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 18, direttamente sul posto).

Dalle ore 17.00 di domani, giovedì 17 luglio, fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, sarà istituito il divieto di transito veicolare nella strada di collegamento tra la bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) e la S.P. Santa Lucia. Tale misura sarà attuata al raggiungimento della saturazione della bretella in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto a valle della rotatoria a servizio dell’area parcheggio “Rossa”, al fine di consentire lo stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale.

Divieto di sosta su entrambi i lati:

· dalle ore 17.00 di domani, giovedì 17 luglio, fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio.

Divieto di transito veicolare:

· dalle ore 8.00 di venerdì 18 luglio alle ore 03.00 di sabato 19 luglio e comunque fino alla completa normalizzazione della circolazione.

Il provvedimento viabile ha disposto anche l’istituzione di fermate per gli autobus navetta dell’ATM.

Prima dell’inizio del concerto. Le navette ATM si fermeranno per lo sbarco dei passeggeri sul lato nord della via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S. 114) e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa parrocchiale. Le linee bus impegnate nel collegamento tra l’area ZIR di Gazzi (capolinea sud della tramvia) e lo stadio F. Scoglio seguiranno il percorso dal capolinea/Gazzi, via Taormina, via Adolfo Celi (ex S.S. 114), via Sacra Famiglia, discesa dei passeggeri e proseguimento in via R. Livatino, via 1A, svolta a sinistra per l’immissione in via Celi, in direzione Gazzi. Gli autobus privati, provenienti dal circuito autostradale, accederanno dalla tangenziale, utilizzando lo svincolo San Filippo e percorrendo la bretella dello stesso svincolo (via N. Carosio) in direzione monte-mare, per attestarsi lungo la strada perimetrale dello stadio. Una volta raggiunta la saturazione di tale area, i successivi autobus dovranno attestarsi lungo la bretella (via N. Carosio), nel tratto a valle della rotatoria a servizio dell’area di parcheggio “rossa”, disponendosi lungo la carreggiata in direzione mare-monte, subito dopo aver effettuato l’inversione di marcia nel by-pass posto immediatamente a monte di via Adolfo Celi (ex S.S. 114). Al raggiungimento della saturazione anche di questo tratto in direzione mare-monte, ulteriori autobus dovranno posizionarsi lungo la carreggiata opposta della medesima bretella, in direzione monte-mare. Tutti gli autobus faranno scendere i passeggeri nelle aree previste e attenderanno il termine del concerto per effettuare il successivo imbarco. In caso di saturazione anche di quest’ultima tratta, gli ulteriori mezzi dovranno attestarsi lungo la strada di collegamento tra la bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio) e la S.P. Santa Lucia.

Deflusso al termine del concerto. Al termine del concerto, i bus navetta dell’ATM dovranno attestarsi sul lato est (lato valle) di via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in direzione di marcia sud-nord, in prossimità della bretella dello svincolo autostradale San Filippo (via N. Carosio), per l’imbarco dei passeggeri. Per quanto riguarda gli autobus privati, la ripartenza avverrà secondo le seguenti modalità, sotto il coordinamento della Polizia Municipale.

Autobus attestati lungo la bretella (via N. Carosio) in direzione monte-mare: proseguiranno lungo la stessa bretella in direzione monte-mare e si immetteranno con svolta obbligatoria a destra su via Adolfo Celi (ex S.S. 114), percorrendola in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per rientrare nel circuito autostradale. In alternativa, potranno immettersi nella carreggiata opposta della bretella (via N. Carosio) in direzione mare-monte, effettuare l’inversione di marcia nel by-pass posto immediatamente a monte di via Adolfo Celi e proseguire fino all’ingresso in tangenziale autostradale. Autobus attestati lungo la strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio” e lungo la bretella (via N. Carosio) in direzione mare-monte: proseguiranno in direzione monte fino all’ingresso diretto nella tangenziale autostradale. Autobus in sosta lungo la strada di collegamento tra la bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio) e la S.P. Santa Lucia: percorreranno la S.P. Santa Lucia in direzione monte-mare e si immetteranno, con svolta obbligatoria a destra, su via Adolfo Celi (ex S.S. 114) in direzione sud, fino allo svincolo di Tremestieri, per proseguire nel circuito autostradale.

Per i taxi invece è stata istituita per la giornata di venerdì 18 luglio un’area di sosta riservata, all’esterno dell’area di “parcheggio rosso”, nello slargo della bretella dello svincolo San Filippo – via N. Carosio (direzione di marcia mare-monte) in corrispondenza del sottopasso di collegamento tra la suddetta area di parcheggio rosso e l’area di pertinenza dello stadio Franco Scoglio. I taxi potranno accedere al parcheggio rosso sia dalla via Adolfo Celi (ex S.S. 114) che dalla tangenziale autostradale e, dopo la fermata o la sosta, dovranno proseguire la marcia in direzione mare-monte per immettersi direttamente nella tangenziale.

Dalle ore 14.00 di venerdì 18 luglio fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, sarà vietato il transito veicolare ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo le seguenti vie: La Farina, Via U. Bonino, Taormina, Adolfo Celi (ex S.S. 114), G. La Pira, A. Celi

Il divieto riguarda l’intero tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e il viale Europa.

I veicoli pesanti: provenienti da nord in direzione sud dovranno deviare lungo viale Europa per immettersi nello svincolo autostradale di Messina Centro; mentre quelli provenienti da sud in direzione nord dovranno utilizzare lo svincolo autostradale di Tremestieri. Inoltre, sarà vietata la sosta, dalle ore 21.00 di domani, giovedì 17 luglio, fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, nelle seguenti vie: Adolfo Celi (ex S.S. 114), G. La Pira, A. Celi, e via Taormina; e nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e viale Gazzi.

Vigerà poi dalle ore 8.00 di venerdì 18 luglio fino alle ore 03.00 di sabato 19 luglio, il divieto di sosta, h24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Orso Mario Corbino, nel tratto compreso tra le vie E. Fermi e Bonsignore. Tale provvedimento è finalizzato a consentire, qualora le condizioni operative lo rendano necessario, la sosta degli autobus privati utilizzati per il trasporto degli spettatori allo stadio “Franco Scoglio”.

È inoltre istituito il divieto di sosta, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 20.00 di venerdì 18 luglio, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, nel tratto compreso tra la “Scalinata Ringo” e via Pola. Tale misura è finalizzata a consentire la fermata degli autobus ATM, i quali, dopo avere fatto scendere i passeggeri presso la fermata di via Sacra Famiglia, proseguiranno (vuoti) lungo il seguente itinerario: via Rosario Livatino, via 1A, svolta a destra per immissione in via Adolfo Celi (ex S.S. 114), immissione nella bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), accesso alla tangenziale autostradale.

Si avvisa infine che saranno disponibili le aree di parcheggio, gestite dall’ATM SpA: Z.I.R, Villa Dante, Zaera, Cavalcavia FS, Cavallotti, Annunziata Ovest e Annunziata Est, collegate allo stadio “Franco Scoglio” attraverso il servizio di autobus navetta messo a disposizione dell’utenza dall’Azienda Trasporti Messina.

Stop alcool

In occasione del concerto di Ultimo, in programma venerdì 18 luglio, allo stadio “Franco Scoglio”, il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

Il provvedimento dispone:

· Divieto di vendita, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% e di qualsiasi bevanda o prodotto in contenitori di vetro o lattine, anche se di provenienza personale. Consentiti solo contenitori in plastica o carta.

· Divieto di utilizzo di spray al peperoncino all’interno dello stadio e nel raggio di 500 metri dallo stesso.

· Divieto di bagarinaggio (compravendita abusiva di biglietti) entro un raggio di 3 km dalla perimetrazione esterna dello stadio.

· Divieto di commercio itinerante e di posizionamento di venditori ambulanti lungo il perimetro esterno dello stadio, nelle vie limitrofe e sulla bretella dello svincolo autostradale San Filippo.

· Vendita di gadget e materiale promozionale consentita esclusivamente al personale autorizzato appartenente allo staff dell’evento, come indicato nella documentazione della società organizzatrice.

Le misure sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e a facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso e del pubblico allo stadio.