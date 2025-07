Messina: tenta di rubare in un appartamento a Giampilieri, 58enne arrestato

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 58enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, nella piccola località di Giampilieri, quando l’uomo ha tentato di introdursi all’interno di una casa, dopo aver forzato la porta d’ingresso con un arnese da scasso. L’azione criminale è stata interrotta dal tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione che avevano avvistato il presunto ladro, seguendone i movimenti. L’uomo è stato pertanto bloccato e condotto in caserma, laddove i militari hanno formalizzato il suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina sono costantemente impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Tra questi, il furto in abitazione che rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per la popolazione, essendo un fenomeno diffuso che colpisce molte famiglie e genera un forte senso di insicurezza. L’attività capillare delle forze dell’ordine, unita alla collaborazione dei cittadini, diventa fondamentale per contrastare tali episodi e garantire una risposta tempestiva ed efficace.