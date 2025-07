Messina, tartaruga in difficoltà salvata dai bagnanti | VIDEO

StrettoWeb

Oggi, a Messina, si è verificato un commovente salvataggio in mare. Una tartaruga in difficoltà è stata avvistata dai bagnanti nelle acque nei pressi del villaggio Unrra, poco distanti dalla riva, prontamente è stata trasportata in spiaggia per controlli di routine. Dopo un’ottima pulizia al guscio, la tartaruga, è stata liberata sotto gli occhi emozionati di centinaia di bagnanti, adulti e bambini. È stata battezzata Tartarunrra. La spiaggia, dopo un primo intervento del Comune anni fa e l’assidua presenza dei volontari di #isamupubbirazzu, è costantemente frequentata da centinaia di bagnanti che vengono da tutta la zona sud di Messina.

“Non abbiamo la bandiera blu al Villaggio Unrra, ma la natura, oggi, ci ha regalato questa meraviglia“, dichiara Alessandro Brigandì di #isamupubbirazzu. “Un plauso va ai bagnanti che hanno provveduto a soccorrere la tartaruga e successivamente ad accompagnarla a largo e lasciarla libera. E’ stato un gran bel gesto”, conclude Brigandì.