Messina: sversamento di olio da un mezzo pesante, traffico rallentato in autostrada

Disagi in autostrada a causa di un mezzo pesante che ha sversato olio sull’A18 all’altezza di Capo Alì, in provincia di Messina. Stabilita l’uscita obbligatoria a Roccalumera dei mezzi in transito. La ditta incaricata dal Consorzio Autostrade ha subito raggiunto il luogo dello sversamento e ha lavorato alla pulizia della carreggiata che è stata subito riaperta. Traffico estremamente rallentato.