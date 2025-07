Messina, successo per Italo Disco Arena a Rometta

StrettoWeb

Un autentico trionfo per Italo Disco Arena, che ha fatto tappa nella splendida cornice di Rometta, regalando al pubblico un evento indimenticabile. Una folla entusiasta e partecipe non ha mai smesso di cantare, ballare e lasciarsi trascinare dal ritmo incalzante dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, rivisitati in chiave moderna con remix live di straordinario impatto. Alla console l’energia e l’esperienza di Johnny La Mesa, accompagnato dalle voci potenti e coinvolgenti di Marilisa Bertè, Alessia Di Bella, Francesco Sindoni e Puccio: un gruppo di artisti che ha saputo coniugare talento, passione e spettacolarità. A guidare la serata, la voce carismatica e la presenza scenica del presentatore e vocalist Giovanni Remigare, che ha saputo creare un filo diretto con il pubblico, rendendo ogni momento ancora più emozionante. In chiusura è stato invitato sul palco anche Gianni grande protagonista a Masterchef Italia.

L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dallo street food organizzato da Euforia Eventi, che ha completato l’esperienza multisensoriale di una serata che ha unito musica e convivialità sotto le stelle. Un successo ampiamente meritato per un progetto musicale che si sta affermando come uno degli spettacoli più moderni, freschi e coinvolgenti del panorama live italiano. Le richieste per portare Italo Disco Arena in nuove piazze non si sono fatte attendere, confermando l’apprezzamento crescente del pubblico e degli organizzatori. Il tour proseguirà il prossimo 17 agosto sul lungomare di Fondaghello, Valdina, per un nuovo appuntamento da non perdere. Sarà un’altra occasione per lasciarsi conquistare dalla forza dirompente del gruppo più “live”, più divertente e più entusiasmante del momento.