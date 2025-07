Messina, successo per il live di Roy Paci & Aretuska: in oltre 3.000 all’Arena Capo Peloro

StrettoWeb

Un inno alla pace, alla gioia e all’unione. Una festa all’insegna della musica, quella che fa ballare, che unisce e che fa riflettere. Questo il clima che ha animato l’Arena Capo Peloro, dove oltre 3.000 persone hanno partecipato al concerto gratuito di Roy Paci & Aretuska, organizzato dal Gruppo Caronte & Tourist, con la partecipazione del Comune di Messina, per celebrare i 60 anni dal primo traghettamento privato sullo Stretto di Messina. Un anniversario importante, vissuto insieme alla comunità che ha accompagnato la crescita della storica compagnia e che ne rappresenta l’anima più autentica. Roy Paci, con la sua inconfondibile energia e un repertorio che fonde ritmo, impegno e contaminazioni musicali, ha trasformato l’ex Sea Flight – oggi riconvertito in suggestiva arena sul mare – in un palcoscenico di festa condivisa e memoria collettiva.

La soddisfazione di Franza

“Con grande emozione, siamo felici di aver festeggiato così i nostri sessant’anni, insieme alla comunità dello Stretto che ci ha visto nascere, con la quale siamo cresciuti e alla quale dedichiamo con affetto questa serata di festa. In sei decenni abbiamo accompagnato generazioni di marittimi, contribuendo allo sviluppo di questo territorio al quale siamo profondamente legati. “ ha introdotto così l’evento Pietro Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist.

Le parole di Minuti

“Siamo davvero orgogliosi di avere con noi Roy Paci, un maestro e simbolo di musicista impegnato, per vivere insieme una festa che celebra la leggerezza ma anche il pluralismo, la pace e l’impegno per il territorio. Non potevamo immaginare luogo e modo migliore per condividere questo traguardo “ ha dichiarato Tiziano Minuti, Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo.

L’intervento di Basile

Presente anche il Sindaco di Messina, Federico Basile, che ha sottolineato l’importanza simbolica della serata: “festeggiare il vostro 60esimo anniversario qui, all’Arena di Capo Peloro, in uno spazio riqualificato e restituito alla città dopo tanti anni, assume un valore simbolico profondo. Grazie a Caronte & Tourist per aver scelto di condividere questo momento con tutta la cittadinanza. È questo lo spirito con cui vogliamo guardare al futuro: celebrare insieme, con leggerezza ma anche con consapevolezza”.

Durante il concerto, Roy Paci ha creato momenti di particolare connessione con gli spettatori condividendo con il pubblico l’emozione dei suoi tanti viaggi nello Stretto a bordo dai traghetti della compagnia, gustando arancini e sentendo l’aria di casa. Momento intenso della serata è stato l’omaggio con la canzone Malarazza alle figure di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Peppino Impastato, a un giorno dall’anniversario della strage di via D’Amelio.

Sponsor etico della serata è stata “Posto Occupato”, la campagna contro la violenza sulle donne che Caronte & Tourist sostiene da anni. Un’iniziativa simbolica e potente: un posto tra il pubblico, fisicamente riservato da un cartello, ha ricordato che avrebbe potuto essere occupato da una donna che invece è stata vittima di violenza.