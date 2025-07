Messina: successo per il “Congratulation Day Junior”, premiati gli studenti da 10 e lode

StrettoWeb

Villa Dante si è vestita a festa oggi pomeriggio, venerdì 4 luglio, per ospitare il “Congratulation Day Junior”, un evento di grande successo organizzato dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City. La manifestazione, iniziata alle ore 18.00, voluta dall’Assessora alla Pubblica Istruzione Liana Cannata, è stata dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado della città che hanno raggiunto l’eccezionale traguardo del “10 e lode” all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L’atmosfera a Villa Dante è stata vibrante di entusiasmo e orgoglio. Centinaia di giovani, accompagnati dalle loro famiglie, dai dirigenti scolastici e dalle comunità educative cittadine, hanno preso parte a questo pomeriggio indimenticabile, pensato per celebrare pubblicamente l’impegno, la dedizione e il merito che li hanno portati a conseguire il massimo dei voti.

La soddisfazione di Basile

Il Sindaco Federico Basile, presente all’evento, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “il ‘Congratulation Day Junior’ non è solo un momento per premiare l’eccellenza, ma anche un’opportunità per ispirare tutti i nostri giovani. Vogliamo che sappiano quanto la città sia orgogliosa dei loro successi e che l’investimento nello studio e nella cultura sia la chiave per costruire un futuro migliore per sé stessi e per la nostra comunità. Vedere tanti volti felici e orgogliosi è la migliore ricompensa per il nostro impegno come amministrazione”.

L’intervento di Cannata

Anche l’Assessore Cannata ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “è fondamentale valorizzare i percorsi di eccellenza fin dalle scuole medie. Riconoscere gli sforzi dei ragazzi e delle ragazze durante il percorso di studi è un segnale forte che vogliamo dare a tutta la cittadinanza. Eventi come questo rafforzano il legame tra le istituzioni, le scuole e le famiglie, creando una rete di supporto per la crescita dei nostri giovani”.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento culminante del pomeriggio, con ogni studente e studentessa che ha ricevuto un attestato di merito e l’applauso caloroso del pubblico. Il “Congratulation Day Junior” si è concluso ribadendo l’importanza di celebrare i successi scolastici e di incoraggiare le nuove generazioni a perseguire sempre i propri obiettivi con passione, costanza e senso di responsabilità.