Messina: sottoutilizzo dei parcheggi “Socrate” e “Bordonaro”, interrogazione di Cosimo Oteri

Stipulare una convenzione con il Policlinico universitario di Messina per promuovere l’utilizzo dei parcheggi di interscambio “Socrate” e “Bordonaro” da parte di lavoratori, studenti e visitatori del nosocomio, istituzione di un servizio navetta che li colleghi al plesso ospedaliero e individuare le risorse per garantire totalmente o in parte la copertura dei costi dei collegamenti non solo per dipendenti e utenza del Policlinico ma anche per il personale della scuola “Ettore Castronovo”. Sono alcune delle proposte presenti nell’interrogazione che il consigliere di Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri ha indirizzato al sindaco Basile e all’assessore Mondello.

“Al momento, e lo saranno fino al 31 dicembre 2026, questi due parcheggi sono gratuiti h24 -spiega Oteri- finora sono stati ampiamente sottoutilizzati, nonostante siano gratuiti e in posizioni strategiche. Sarebbe quindi opportuna, anche in considerazione del fatto che per 2 anni la linea tranviaria sarà inutilizzabile, una convenzione tra Policlinico e Comune, per il servizio navetta, che lo estenda anche al personale e alle famiglie della alunni della scuola media “Castronovo”.