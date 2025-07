Messina, Signorino sulla Via Comunale Camaro: “strada pericolosa e pericolante, silenzio dell’amministrazione”

StrettoWeb

Il Consigliere di Quartiere Nunzio Signorino denuncia “pubblicamente lo stato critico della strada di via comunale Camaro a Messina, ridotta in condizioni pericolose a seguito di interventi per la sostituzione delle condotte idriche. Le foto scattate sul posto mostrano chiaramente i tratti deformati della strada, che in alcuni punti rischia di sprofondare, creando una minaccia concreta per chi la percorre“. “La situazione è grave, ma ancora più grave è l’atteggiamento dell’amministrazione”, dichiara Signorino. “In questa città si interviene solo quando succede qualcosa di tragico. La prevenzione sembra non piacere a chi governa. Mi chiedo perché il cittadino debba rischiare ogni giorno per colpa di un’indifferenza cronica verso la sicurezza“, rimarca.

Secondo il consigliere, dopo i lavori pubblici la ditta esecutrice “ha lasciato il manto stradale in condizioni precarie, senza un adeguato ripristino. La strada è oggi un percorso ad alto rischio, disseminato di buche, avvallamenti e cedimenti, soprattutto per motociclisti e ciclisti“. Signorino chiede “un intervento immediato da parte di AMAM S.p.A. e degli uffici competenti, affinché vengano messe in atto misure concrete per la sicurezza e la riqualificazione della via comunale Camaro“.