Messina, si torna alla normalità lungo la strada provinciale 58

La Città Metropolitana di Messina continua a investire nella sicurezza stradale e nella manutenzione della viabilità provinciale, confermando l’impegno verso una rete viaria più sicura e funzionale per i cittadini.

In queste ore, è stata disposta la riapertura di un tratto della strada provinciale 58 di Valdina, precedentemente soggetto a restrizioni a causa di uno smottamento. Il dissesto, verificatosi lungo la scarpata a valle della carreggiata, aveva imposto l’introduzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti della zona. Dopo una rapida ed efficiente azione di consolidamento del versante e la realizzazione di opere di protezione laterale, il tratto compreso tra il km 1+150 e il km 1+280 è stato completamente ripristinato alla circolazione.

“L’ultimazione dei lavori nel tratto dissestato della strada provinciale 58 di Valdina – ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile – permette il ripristino completo del transito lungo l’importante asse viario. Questo risultato si inserisce all’interno di una strategia più ampia che mira a garantire condizioni ottimali di transitabilità lungo tutta la rete stradale provinciale, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico. La Città Metropolitana prosegue quindi su una traiettoria di sviluppo infrastrutturale sostenibile, consapevole che una viabilità sicura rappresenta un pilastro fondamentale per la qualità della vita e la crescita dei territori”.