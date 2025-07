Messina, il segretario Pd Hyerace incontra il commissario Rizzo

StrettoWeb

Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra il Segretario Provinciale

del Partito Democratico, Armando Hyerace, e il Commissario dell’Autorità Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Al centro del confronto, numerosi temi strategici per il futuro della portualità e del territorio messinese. Particolare attenzione è stata dedicata allo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali, alla gestione dei flussi passeggeri e merci, alla transizione energetica e alla qualità ambientale nelle aree portuali. È emersa inoltre una forte criticità legata all’insufficienza di organico, che rischia di compromettere l’efficienza e la tempestività degli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, rendendo difficile una gestione uniforme e coordinata su tutta la circoscrizione portuale.

Durante l’incontro è stato condiviso il bisogno di superare una visione

frammentata degli interventi sul waterfront di Messina, lavorando invece a una programmazione armonica e di sistema, capace di tenere insieme le esigenze legate alla riqualificazione urbana con quelle del traffico crocieristico, commerciale e turistico, In quest’ottica, è stata avanzata la proposta di guardare al porto di Milazzo anche come nodo strategico per l’intercettazione di parte dei flussi crocieristici, contribuendo così ad alleggerire la pressione sul porto di Messina, ormai saturo. In parallelo, si è discusso della possibilità concreta di realizzare uno svincolo autostradale a Monforte San Giorgio, intervento che potrebbe contribuire significativamente a ridurre l’impatto del traffico su Milazzo e a favorire lo sviluppo dell’area industriale di Giammoro.

È stata inoltre sottolineata la necessità, condivisa da entrambe le

parti, di garantire tempi di reazione molto più rapidi rispetto a quelli

recentemente registrati per affrontare l’insabbiamento del porto di

Tremestieri, il cui protrarsi ha comportato disagi insostenibili per la

città. In tal senso, è stato ribadito come il completamento del porto di

Tremestieri rappresenti una priorità assoluta, anche per il recupero e

la piena valorizzazione dell’intero affaccio a mare della città.

Le parole di Hyerace

“Lo sviluppo del sistema portuale dello Stretto è una sfida che richiede visione, programmazione e responsabilità condivisa. Anche nelle differenze politiche, il Partito Democratico ritiene essenziale mantenere un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni del territorio. Solo così possiamo contribuire in modo serio e concreto a risolvere criticità strutturali evidenti e valorizzare pienamente il potenziale economico, logistico e turistico dei nostri porti. Serve una strategia di lungo termine, ma anche la capacità di reagire con prontezza alle emergenze e accelerare i tempi di realizzazione delle opere già previste”, ha affermato Hyerace.