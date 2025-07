Messina, rubano un cane durante una passeggiata: arrestati tre uomini

StrettoWeb

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di tre soggetti, di nazionalità tunisina, rispettivamente di 46, 25 e 21 anni, colti nella flagranza del reato di furto pluriaggravato posto in essere in concorso tra loro. In particolare, nella nottata del 5 luglio scorso, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112”, il richiedente segnalava essere stato vittima di un furto asserendo, contestualmente, che tre soggetti a lui sconosciuti, dopo averlo avvicinato senza alcun apparente motivo, in maniera repentina, sganciavano il guinzaglio della pettorina di uno dei suoi cani, Kira, portandolo via con loro.

Solo grazie all’immediato intervento dei poliziotti delle Volanti della Polizia di Stato, i soggetti, intenti a guadagnarsi la fuga, venivano prontamente individuati e fermati consentendo, di fatto, agli operatori di poter riaffidare Kira al suo proprietario. Dopo le formalità di rito, i tre soggetti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venivano accompagnati presso il locale Tribunale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’arresto dei tre soggetti si inserisce nella consueta attività di controllo del territorio ed in particolare nei servizi predisposti a tutela del cittadino per un’estate in sicurezza. I poliziotti delle Volanti, nell’ultimo mese hanno identificato complessivamente 4206 persone e controllato 1542 veicoli; hanno inoltre indagato in stato di libertà 45 soggetti e 15 in stato d’arresto.

Infine, proseguono i controlli e la vigilanza degli acquascooter della Polizia di Stato sul litorale messinese. Nel corso di una verifica presso un lido messinese, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nel pattugliamento della costa hanno contestato illeciti amministrativi relativi al corretto posizionamento del mezzo di salvataggio e alla strumentazione, quale il salvagente, necessaria per un eventuale intervento di salvataggio rapido, efficiente e tempestivo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.