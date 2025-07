Messina: riqualificazione strutturale del liceo “Maurolico”, domani la consegna dei lavori

StrettoWeb

Prosegue senza sosta l’attività di messa in sicurezza degli istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Messina. Domani mattina 9 luglio 2025, alle ore 9:30, presso la sede del liceo “Maurolico”, alla presenza del Sindaco Metropolitano Federico Basile, del Direttore Generale Giuseppe Campagna e del Dirigente e RUP Biagio Privitera, saranno consegnati i lavori destinati alla riqualificazione sismica dell’edificio, con l’obiettivo di migliorarne sicurezza e funzionalità, in linea con le normative vigenti in materia di edilizia scolastica.

L’intervento rappresenta un investimento strategico, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si inserisce nel programma di ammodernamento del patrimonio scolastico in dotazione all’ente. All’evento saranno illustrati i dettagli dell’operazione di restyling dell’edificio scolastico.