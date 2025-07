Messina, rinviata la commissione sul futuro dei tirocinanti. Gioveni non ci sta: “è assurdo”

StrettoWeb

“Proprio adesso ci è giunta la comunicazione ufficiale del rinvio della seduta della Commissione servizi sociali del comune di Messina che avevo richiesto per il futuro dei tirocinanti. Come si può leggere, il motivo è riconducibile all’improvvisa indisponibilità degli ospiti (assessore Calafiore e presidente Asquini)”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, Libero Gioveni. “Non voglio essere malpensante, ma queste assenze mi fanno presupporre che non volessero oggi, anticipatamente, esporre ufficialmente in una seduta consiliare, quello che l’Amministrazione ha in serbo per i tirocinanti e che, come al solito, il sindaco illustrerà poi in una successiva conferenza stampa per….stupire con effetti speciali”, rimarca Gioveni.

“Beh, per quanto mi riguarda, poco importa, perché quello che conta è che l’Amministrazione mantenga l’impegno assunto con tutti i tirocinanti! Rimane chiaramente la mia amarezza che si arrivi a questi “colpi bassi” per non anticipare un percorso che per tutti i tirocinanti diventa vitale e per il quale, certamente, come ho sempre fatto, seguirò e solleciterò fino alla fine”, conclude Gioveni.