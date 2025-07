Messina: al Rettorato gli Stati generali sulle Politiche di genere

StrettoWeb

Si terranno il 7 e l’8 luglio, presso il Rettorato di Messina, gli Stati generali sulle Politiche di genere, i lavori saranno coordinati dal Rettore Giovanna Spatari, presidente della Commissione CRUI sulle Tematiche di genere. L’incontro prevede 4 sessioni (volte a fare il punto sullo stato dell’arte, all’interno degli Atenei italiani, in merito a temi quali equità e inclusione, linguaggio e genere, processi di reporting in ottica di genere) e un focus specifico su modalità di prevenzione e strumenti di contrasto alle molestie in ambito universitario. All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, anche la prof.ssa Giovanna Iannantuoni, Presidente della CRUI, la prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”, e l’avvocata Andrea Catizone, consigliera delegata della Ministra dell’Università e della Ricerca per le politiche dell’orientamento e del disagio giovanile .

Nel corso della prima giornata che avrà inizio alle ore 14.30, dopo i saluti istituzionali di Antonella Polimeni (in collegamento da remoto) e di Giovanna Spatari, le delegate della CRUI discuteranno sullo Stato dell’arte sul genere negli atenei italiani e si soffermeranno in particolare su strategie, equità, inclusione e linguaggio. Nel corso della seconda giornata, con inizio alle ore 9.30, alla presenza di Giovanna Iannantuoni, verranno presentate le linee guida del Mur e i risultati delle indagini conoscitive effettuate dagli atenei per quanto riguarda la percezione del fenomeno da parte del personale e degli studenti degli atenei italiani.