Messina, la proposta di Gioveni e Danzi sulla Linea 39 ATM

Nota inviata al Presidente di ATM Messina, Carla Grillo ed al vicesindaco Salvatore Mondello, da parte di Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ed il consigliere della seconda municipalità, Giovanni Danzi, contenente la proposta di modifica di due corse (di andata e ritorno) della linea 39 a beneficio di decine di studenti del Liceo Archimede di Messina. Di seguito la nota integrale:

“I sottoscritti consiglieri di Fratelli d’Italia Libero Gioveni (capogruppo al Consiglio Comunale) e Giovanni Danzi (vicepresidente seconda Municipalità), in riferimento alla proposta sintetizzata in oggetto, intendono significarLe quanto segue: già nel corso dell’ultimo anno scolastico parecchi genitori degli studenti che frequentano il Liceo Archimede, residenti in particolare nei villaggi di Minissale, Contesse, Pistunina, UNRRA, CEP, Santa Lucia e Zafferia, avevano manifestato agli scriventi le evidenti difficoltà (e quindi disagi) che i ragazzi al mattino hanno per raggiungere l’istituto di viale Boccetta, in quanto la linea 39 Santa Margherita – Papardo che raggiunge la scuola percorrendo la tangenziale autostradale uscendo proprio allo svincolo di Boccetta, fa ingresso da quello di Tremestieri.

L’autobus in questione è quello che da Tremestieri parte alle ore 7,35 ma questi studenti dei predetti villaggi per arrivare a Tremestieri sono costretti prima a prendere lo Shuttle delle ore 7,00 alzandosi quindi al mattino presto. Sarebbe pertanto auspicabile, visto che nella fascia mattutina (5,00 – 13,00) le corse della linea 39 sono quattro, che almeno una fra queste (quella appunto delle ore 7,35) una volta giunta a Tremestieri, possa proseguire sulla S.S. 114 in direzione nord e fare ingresso in tangenziale direttamente dallo svincolo di San Filippo , così da far salire a bordo questi studenti risparmiando loro il disagio di prendere lo Shuttle.

Allo stesso modo per il ritorno (pur se la priorità và data sicuramente soprattutto alla corsa di andata), sarebbe anche importante venire incontro ai ragazzi consentendo l’uscita allo svincolo di San Filippo della corsa delle ore 14,10 che parte da Boccetta, proprio per evitare a questa nutrita fascia di studenti del Liceo Archimede il disagio di tornare ancora più tardi a casa aspettando lo Shuttle a Tremestieri.

Ci preme evidenziare alla S.S. che non a caso la presente Le viene inviata in abbondante anticipo prima dell’inizio dell’anno scolastico, sia per le opportune valutazioni tecniche che codesta azienda potrà fare, sia per la necessaria condivisione della proposta con il competente Dipartimento e con la stessa Amministrazione che, attraverso il vicesindaco a cui la presente è indirizzata, potrà dare anche il suo assenso.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e rilevato che a fronte di queste piccole e certamente ininfluenti modifiche all’esercizio non si potrà che dare un beneficio a tanti studenti della zona sud, i sottoscritti consiglieri comunale e circoscrizionale

C H I E D O N O

a codesta azienda di valutare concretamente la parziale modifica al percorso delle corse di andata e ritorno delle ore 7,35 e delle ore 14,10 della linea 39 consentendone l’ingresso e l’uscita in tangenziale non dallo svincolo di Tremestieri come tutte le altre corse della giornata, bensì dallo svincolo di San Filippo”.