Messina, al prof. Gabriele Centi il prestigioso APACS & EFCATS Michel Che Award

Il prof. Gabriele Centi del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina è stato insignito del prestigioso APACS & EFCATS Michel Che Award che mira a riconoscere scienziati di spicco per i loro contributi fondamentali nei campi della progettazione e caratterizzazione dei catalizzatori. La catalisi gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile, in quanto permette di rendere i processi chimici più efficienti e meno dannosi per l’ambiente.

La catalisi è essenziale per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile come l’idrogeno, la riduzione dell’inquinamento ed in particolare delle emissioni di CO2 ed il miglioramento dell’efficienza energetica. Queste tematiche, ed in particolare l’uso dell’energia solare per questi processi, sono le principali attività presenti presso il Centro di Catalisi per la Produzione e l’Energia Sostenibili (CASPE), dove operano i gruppi di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica del Dipartimento ChiBioFarAm. Questo Centro è stato creato in maniera congiunta dall’Università di Messina, il Consorzio Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dal European Research Institute of Catalysis (ERIC aisbl, Belgio)

Il premio viene assegnato congiuntamente dall’Asia-Pacific Association of Catalysis Societies (APACS) e dalla European Federation of Catalysis Societies (EFCATS) ogni due anni. Il vincitore terrà delle conferenze plenarie al meeting biennale dell’EFCATS (EuropaCat) e al meeting triennale dell’APACS (APCAT). Il premio riconosce i contributi eccezionali, negli ultimi cinque anni, realizzati nella comprensione dei processi molecolari alle interfacce solido-liquido o solido-gas e inoltre vuole premiare i ricercatori che con le loro attività hanno contribuito a rafforzare la collaborazione tra le comunità di catalisi asiatiche ed europee, in accordo con gli instancabili sforzi del Prof. Che nel riunire queste comunità.