Messina: paura nella centralissima Piazza Duomo, crolla grosso albero

Incredibile quanto successo nella centralissima Piazza Duomo a Messina, nella mattinata odierna, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un grosso albero è crollato al suolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dallo schianto dell’arbusto. In un comunicato la Messinaservizi, ha puntualizzato: “sul posto sono prontamente intervenute le squadre competenti per mettere in sicurezza l’area e tutelare l’incolumità pubblica”.

“La società incaricata dalla Messinaservizi Bene Comune “per il monitoraggio e la valutazione di stabilità delle alberature ha già avviato tutti gli accertamenti tecnici necessari al fine di determinare le cause che hanno provocato il crollo. Tali verifiche includeranno analisi approfondite sullo stato fitosanitario e strutturale dell’esemplare, con l’obiettivo di chiarire ogni dinamica e prevenire eventuali ulteriori criticità“.