Messina, parcheggi inutilizzati via Socrate e Bordonaro. Oteri (Lega): “Mondello sceglie di non rispondere”

“L’assessore Mondello sceglie di non rispondere e si trincera dietro una replica vaga e fumosa”. Sulla vicenda dei parcheggi di via Socrate e di Bordonaro il capogruppo della Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri richiama il vicesindaco alle proprie responsabilità e definisce “la risposta all’interrogazione del 9 luglio scorso priva di contenuto sostanziale e un tipico esempio di linguaggio istituzionale evasivo. Mondello non affronta nessuno dei quattro punti sui quali ho chiesto chiarezza -puntualizza l’esponente del partito di Matteo Salvini- riconducendosi semplicemente a quesiti posti durante una commissione consiliare non meglio identificata”.

“Durante la seduta, non si era detto se queste ipotesi fossero già state messe nero su bianco oppure se oggetto di incontri con i vertici del Policlinico. In buona sostanza, la sua replica non contiene alcun dato sull’utilizzo attuale dei parcheggi e parla solo genericamente del ruolo strategico degli stessi. Sembra quasi che l’assessore voglia diluire e rinviare la questione, anziché assumersi responsabilità politiche e amministrative. La risposta, che risposta non è, all’interrogazione, si limita a riconoscere l’esistenza del problema senza assumere alcun impegno programmatico e non dà alcun cenno rispetto all’avvio di una interlocuzione con ATM, Policlinico e la scuola Ettore Castonovo“, rimarca Oteri.

“In conclusione, quanto dichiarato dall’assessore Mondello si configura come vuoto di contenuti, elusivo e privo di progettualità. Un approccio, questo, che rischia di vanificare lo scopo delle due infrastrutture, che continueranno a essere inutilizzate”, conclude Oteri.