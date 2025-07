Messina, Oteri: “gli uffici del Dipartimento ERP sbagliano le graduatorie, servono chiarimenti”

StrettoWeb

Gli uffici del Dipartimento ERP sbagliano le graduatorie, gli interessati mandano una PEC per segnalare l’errore ma l’elenco non cambia. A denunciare la disperazione di decine di famiglie partecipanti all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica il consigliere comunale della Lega Cosimo Oteri, che ha presentato un’interrogazione al sindaco Basile, all’assessore alle Politiche della casa Alessandra Calafiore, al presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi e agli Uffici del Dipartimento ERP per chiedere chiarimenti sia sugli errori sia sulle mancate correzioni.

“Tutte queste segnalazioni –dichiara Oteri- costituisce una grave mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti dei cittadini, spesso in condizioni di estrema fragilità economica, sociale e sanitaria. Chi di competenza deve spiegare perché gli errori non sono stati corretti, ignorando le legittime richieste di decine di famiglie messinesi, che da troppi anni aspettano di vivere in un alloggio dignitoso”.