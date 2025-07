Messina, Oteri: “il caos tra Orto Liuzzo, Rodia e San Saba non è più tollerabile”

StrettoWeb

“Il caos che ogni estate si ripresenta puntualmente tra Orto Liuzzo, Rodia e San Saba non è più tollerabile. Quest’anno, più che mai, cittadini e vacanzieri hanno sollecitato un intervento deciso per migliorare viabilità e vivibilità”. Così il capogruppo di Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri, che da settimane ha riacceso i riflettori sul problema della mobilità e dei parcheggi nei tre villaggi tirrenici e che dopo la nomina dell’ingegner Silvana Mondello come nuova Responsabile Unica del Procedimento (RUP) per il progetto di parcheggio integrato a Rodia, ufficializzata con la Determinazione Dirigenziale n. 6084 del 3 luglio 2025, ritorna sull’argomento.

“Oggi, ho voluto fare un passo concreto: indicare pubblicamente un’area idonea alla realizzazione del nuovo parcheggio. Apprezziamo il cambio di passo dell’amministrazione, ma ora servono azioni immediate -incalza Oteri. La zona proposta potrebbe essere urbanisticamente compatibile, si trova a pochi passi dal lungomare e può essere facilmente collegata tramite navetta o percorso ciclopedonale anche ai vicini villaggi di Orto Liuzzo e San Saba. È il momento di fare sul serio, per dare risposte vere ai residenti e a chi sceglie questi posti per le vacanze”.

Oteri mostra il terreno individuato, sottolineando come l’area sia “facilmente accessibile, fuori dal caos, e pronta a diventare un punto strategico per decongestionare l’intera fascia costiera. Invito la RUP e l’Ufficio Tecnico a effettuare un sopralluogo già nei prossimi giorni. Abbiamo una proposta concreta, nel rispetto dell’ambiente e della vocazione turistica della zona –conclude Oteri– e non c’è più tempo da perdere”.