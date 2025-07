Messina: entra in vigore il nuovo contratto di servizio Atm, avrà durata decennale

StrettoWeb

Dal primo agosto entrerà in vigore il nuovo contratto di servizio Atm. Il documento, che regola i rapporti tra il Comune di Messina e la società di trasporto pubblico locale, era stato approvato dal Consiglio comunale lo scorso 10 aprile e stamattina è stato sottoscritto dagli amministratori di Palazzo Zanca e dai rappresentanti dell’Azienda Trasporti. Il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, il Presidente di Atm Carla Grillo, congiuntamente ai dirigenti competenti di Palazzo Zanca, hanno messo formalmente il sigillo sul “Contratto di servizio tra Comune e Atm s.p.a. per l’affidamento in house providing del trasporto pubblico locale urbano e servizi accessori nella Città di Messina”, che resterà in vigore fino al 31 luglio 2035.

Le dichiarazioni

“Con la firma apposta stamattina chiudiamo il cerchio su un documento fondamentale, attraverso il quale gettiamo le basi per il prosieguo del percorso di crescita e innovazione di ATM iniziato nel 2020”, afferma il Sindaco Basile.

“Con il nuovo Contratto di servizio tra Comune e Atm definiamo in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 10 anni. Tra le novità c’è ad esempio l’incremento dei chilometri percorsi da bus e tram, per arrivare dai 6,1 Km attuali a circa 6,5 milioni di km nel prossimo decennio”, dichiara il Vicesindaco Mondello.

“Il nuovo Contratto di servizio delinea il percorso di Atm per i prossimi 10 anni. All’orizzonte ci sono nuove sfide, che affronteremo con la consueta determinazione e con l’unico obiettivo di creare un servizio di trasporto pubblico locale sempre più moderno ed efficiente”, conclude il Presidente Grillo.