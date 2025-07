Messina, ai nastri di partenza il Night Bus di ATM: musica e divertimento a bordo dello Shuttle notturno

StrettoWeb

Pronti, partenza, via con il Night Bus di ATM Messina. Da domani sera, mercoledì 30 luglio, e per altre cinque serate nel mese di Agosto lo shuttle notturno si trasformerà, in alcune corse dedicate, in una vera e propria discoteca viaggiante, pronta ad accogliere a bordo i giovani della città con musica e dj set. Il viaggio inaugurale partirà ufficialmente mercoledì alle ore 21.30 dalla fermata di Santa Margherita e vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: il sindaco Federico Basile ed il presidente di ATM, Carla Grillo.

La soddisfazione di Basile

“L’estate è entrata nel vivo e con questa iniziativa di ATM, condivisa dal Comune di Messina, vogliamo offrire un ulteriore servizio ai ragazzi e alle ragazze che scelgono i locali della nostra città per trascorrere le loro serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ormai sono tanti i giovani che decidono di raggiungere i luoghi della movida con gli autobus, ma questa iniziativa può contribuire ad invogliare tanti altri giovani a lasciare auto e mezzi a due ruote a casa e a viaggiare con i mezzi pubblici”, afferma il sindaco Basile.

Il commento di Grillo

“Il legame tra Atm e le giovani generazioni è sempre più stretto. Lo dicono i numeri degli abbonamenti scolastici e universitari, ma anche quelli dell’abbonamento speciale rivolto agli under 18 lanciato dalla nostra azienda proprio qualche settimana fa. Il Night bus è stato pensato per creare un’ ulteriore occasione di svago e socializzazione per i ragazzi, che potranno godere della musica a bordo dell’autobus, viaggiando in tutta sicurezza e facendo stare tranquille le loro famiglie”, commenta il presidente Grillo.

Date

Dopo la corsa inaugurale di mercoledì 30 luglio, il Night Bus tornerà in servizio nelle seguenti serate di agosto: sabato 2, venerdì 8, sabato 16, venerdì 22 e sabato 30. Atm precisa che il Night bus non sostituisce ma si aggiunge al servizio ordinario dello Shuttle notturno, che continuerà a svolgersi regolarmente dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, con una frequenza di 30 minuti.