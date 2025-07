Messina: è morto Pio Lo Re, è stato il preside del liceo “La Farina”

StrettoWeb

Tristezza a Messina in questa seconda domenica di Luglio, per la morte Pio Lo Re, deceduto all’età di 79 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lo Re è molto conosciuto nella città dello Stretto essendo stato il preside storico del liceo classico “La Farina”, lasciando un’impronta indissolubile a tutti coloro che lo ha conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e per la disponibilità sempre dimostrata.