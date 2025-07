Messina: molestie e minacce su un bus. Grillo: “i lavoratoti ATM sono intervenuti per aiutare la ragazza”

StrettoWeb

Attimi di paura a Messina a Piazza della Repubblica dove si sarebbe verificata una presunta molestia ai danni di una ragazza nei pressi di una fermata dell’autobus poco distante da lì. “Voglio pubblicamente ringraziare i lavoratori Atm che questo pomeriggio sono intervenuti per aiutare una ragazza molestata da un uomo mentre si trovava alla fermata dell’autobus di Piazza della Repubblica. I nostri dipendenti, con grande coraggio e senso di responsabilità, hanno messo in atto il protocollo che è necessario seguire in questi casi e hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, diventando loro stessi bersaglio del molestatore”, è quanto afferma il presidente Atm, Carla Grillo.

“Brutta vicenda”

“Intendo altresì esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutte le componenti aziendali alla ragazza che ha subito le molestie, sperando che possa al più presto superare questa brutta vicenda. Mi preme inoltre sottolineare che è volontà precisa di ATM dare il proprio contributo per contrastare questo tipo di fenomeni. Prova ne sia che già nei mesi scorsi ATM ha aderito alla campagna nazionale “MezziPerTuttə” promossa dall’associazione Road to 50% e patrocinata dal Comune di Messina. Dopo aver messo a disposizione i nostri mezzi per l’affissione dei cartelli pubblicitari con messaggi atti a promuovere la cultura del rispetto, recentemente nei locali aziendali si è tenuto un corso di formazione rivolto a tutto il personale autista, della mobilità e della verifica finalizzato a far conoscere le tecniche, gli strumenti giuridici e i comportamenti volti a salvaguardare le vittime di molestie. Quanto accaduto oggi pomeriggio dimostra che la formazione è stata molto utile e ringrazio ancora i nostri operatori per aver garantito alla vittima la dovuta tutela”, conclude Grillo.