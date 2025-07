Messina, Marco Mengoni chiude la stagione dei concerti al Franco Scoglio. Finocchiaro: “oltre 300 mila spettatori nel 2025”

StrettoWeb

“Il tour degli stadi 2025 di Marco Mengoni si è concluso con un successo clamoroso, lasciando un’impronta indelebile nella città di Messina. Con ieri sera si è conclusa anche la stagione 2025 dei grandi concerti allo Stadio San Filippo. Tutti questi eventi hanno attirato un pubblico di oltre 300.000 spettatori, trasformando la città in un vivace crocevia di appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo”, è quanto afferma l’assessore Massimo Finocchiaro. “Questa programmazione è stata resa possibile grazie al lavoro di oltre 3000 professionisti del settore, che con competenza, a rotazione, hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte. La città di Messina ha saputo accogliere tutti i visitatori con calore, offrendo loro non solo spettacoli musicali di prim’ordine, ma anche l’opportunità di scoprire le sue bellezze storiche e culturali, di vivere qualche giornata di mare sulla nostra riviera e di assaporare le nostre insuperabili eccellenze enogastronomiche”, puntualizza Finocchiaro.

“Importante volano per l’economia locale”

“Questi eventi hanno rappresentato un importante volano per l’economia locale, portando benefici tangibili a diversi settori del nostro tessuto economico e di questo siamo veramente fieri. Un plauso speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo “sogno” chiamato #messinacittadellamusica che consolida sempre più il #brandmessina; dai volontari che hanno offerto il loro tempo e le loro energie, al personale di sicurezza, agli steward e alle hostess che hanno garantito l’ordine e l’accoglienza”, rimarca Finocchiaro.

I ringraziamenti di Finocchiaro

“Un ringraziamento sincero va anche alla Protezione civile, alle istituzioni locali, alla Questura, a tutte le forze di polizia, carabinieri e finanza, al servizio d’ordine e alla polizia municipale, la cui collaborazione è stata fondamentale per il successo di tutti questi eventi. Senza dimenticare tutto il lavoro fatto dagli uffici e dai dipartimenti comunali, da tutti i miei colleghi di Giunta e l’insostituibile contributo di tutte le società partecipate del Comune di Messina. L’entusiasmo e l’energia che hanno pervaso la città durante i tour dei più grandi artisti del momento rimarranno impressi nella memoria collettiva, consolidando il desiderio di ripetere questa esperienza anche nel 2026. Conoscendo tutto il lavoro fatto preventivamente, spero solo di ritrovare le stesse persone che hanno reso possibile tutto ciò. Un saluto speciale ovviamente va al più grande impresario del settore di tutti i tempi, al compianto Carmelo Costa perché in tutto questo c’è tanto lavoro e tanta preparazione dovuta proprio a lui”, conclude Finocchiaro.