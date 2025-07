Messina, lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale

StrettoWeb

Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, dalle ore 10 sino alle 14, saranno istituiti provvedimenti viabili a Messina, per consentire l’esecuzione di lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale nella carreggiata ovest (lato monte), direzione di marcia nord-sud, di viale della Libertà, nel tratto compreso tra le vie Pola e Gazometro. Pertanto vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: a) lato ovest della carreggiata ovest (lato monte), direzione di marcia nord-sud, di viale della Libertà, nel tratto compreso tra le vie Pola e Gazometro; b) entrambi i lati di via Cuppari, nel tratto compreso tra via Pola e viale della Libertà; c) entrambi i lati di via Istria, nel tratto compreso tra via delle Concerie e viale della Libertà.

Il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti di strada: a) carreggiata ovest (lato monte), direzione di marcia nord-sud, di viale della Libertà, nel tratto compreso tra le vie Pola e Gazometro, con conseguente deviazione del transito veicolare in via Pola, compresi i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; b) via Cuppari, nel tratto compreso tra via Pola e viale della Libertà; c) via Istria, nel tratto compreso tra via delle Concerie e viale della Libertà. Istituiti inoltre, sempre giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto, dalle ore 10 sino alle 14, il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Pola e nella carreggiata ovest (lato monte), direzione di marcia nord-sud, di viale della Libertà, nel tratto compreso tra la Scalinata Ringo e via Pola; il senso unico di circolazione, in direzione di marcia est-ovest (mare-monte), in via Istria, nel tratto compreso tra le vie delle Concerie e Pola.

Altri provvedimenti

La direzione obbligatoria diritto in via Pola, direzione di marcia nord-sud, in corrispondenza dell’intersezione con via Istria; la direzione obbligatoria a sinistra in via delle Concerie, in corrispondenza dell’intersezione con via Istria; la direzione obbligatoria a sinistra in via Istria, nel tratto in direzione di marcia est-ovest e mare-monte, in corrispondenza dell’intersezione con via Pola; la direzione obbligatoria a destra in via Istria, nel tratto in direzione di marcia ovest-est e monte-mare, in corrispondenza dell’intersezione con via Pola; il senso unico vietato in via Istria, nel tratto ad est (a valle) dell’intersezione con via Pola; la direzione obbligatoria a destra in via Fulci, in corrispondenza dell’intersezione con via Pola per l’immissione nella stessa via Pola; la direzione obbligatoria diritto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nella carreggiata centrale di viale Giostra, in via Pola, direzione di marcia est-ovest (mare-monte), in corrispondenza dell’intersezione con via Garibaldi.