Messina, lavori di realizzazione di allaccio alla rete idrica in un tratto di via Trento

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di realizzazione di allaccio alla rete idrica in via Trento, a Messina, nel tratto a valle di via Industriale, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto giovedì 17 e venerdì 18 luglio, dalle ore 8 sino alle 13, nel tratto su esposto, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato sud; il divieto di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale interessata dai lavori, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.