Messina, lavori di pulizia straordinaria di un tratto di condotta fognaria in via Catania

Per consentire ad AMAM Messina l’esecuzione di lavori di pulizia straordinaria di una condotta fognaria in via Catania, nel tratto compreso tra il numero civico 250, in corrispondenza dell’intersezione con via Cardinal G. Guarino/via Emilia, e l’intersezione con via Candore/via Gazzi, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto dalle ore 22 di domani, giovedì 10 luglio, sino alle 6 di venerdì 11 luglio, e dalle 22 di venerdì 11 luglio sino alle 6 di sabato 12 luglio, saranno istituiti nel predetto tratto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo il transito veicolare nelle suddette aree di intersezione e l’accesso ai residenti nel tratto di via Catania.