Messina, lavori di pulizia delle caditoie stradali in via Denaro

Domani, martedì 15 luglio, dalle ore 8 sino alle 18, in via Giovanni Denaro a Messina, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale, garantendo in sicurezza, il regolare transito veicolare nella parte di carreggiata non interessata dai lavori; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. Il provvedimento è stato disposto per consentire nella predetta via i lavori di pulizia delle caditoie stradali.