Messina, lavori di posa di nuova condotta idrica a Santa Margherita

StrettoWeb

Provvedimenti viabili nella carreggiata stradale della S.P. 36, nel tratto compreso tra i numeri civici 209 e 217, a Santa Margherita, a Messina, per eseguire lavori di posa di una nuova condotta idrica. Pertanto, da oggi, lunedì 28 luglio, sino a venerdì 1 agosto, nel predetto tratto, sono istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare per semicarreggiata, garantendo in sicurezza il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata stradale che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori.

Il transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,30 metri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia e per una lunghezza di 50 metri, sia a valle che a monte dello stesso tratto.