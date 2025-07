Messina, in fase di ultimazione i lavori della nuova strada al Villaggio UNRRA per il passaggio dei TIR

StrettoWeb

“In fase di ultimazione i lavori della nuova strada al Villaggio UNRRA per il passaggio dei TIR legati ai lavori del raddoppio ferroviario. Ascoltare i cittadini, trovare soluzioni concrete e agire rapidamente: questa è la strada giusta da seguire“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Proprio un mese dopo il tavolo tecnico con i vertici RFI ho incontrato i cittadini del Villaggio UNRRA per ascoltare le loro preoccupazioni riguardo al continuo passaggio dei camion legati ai lavori per il raddoppio ferroviario. In quella sede prospettata la soluzione tampone che avevamo individuato con i vertici RFI per migliorare la qualità della vita e la sicurezza nel villaggio“, rimarca Basile.

“In soli 30 giorni abbiamo mantenuto la promessa: i lavori sono in fase di conclusione e probabilmente da lunedì la nuova strada sarà attiva!

Grazie a questa soluzione, i TIR non attraverseranno più il centro abitato, tutelando la tranquillità e la sicurezza dei residenti”, conclude Basile.