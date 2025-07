Messina, Lalla Parisi è il nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana: “è una grande emozione”

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina sta potenziando l’efficienza amministrativa e affrontando in modo strategico le sfide future del territorio, che richiedono impegno e una programmazione continua. In quest’ottica, stamani, a Palazzo dei Leoni, il sindaco metropolitano Federico Basile, affiancato dal direttore generale Giuseppe Campagna, ha ufficializzato la nomina di Lalla Parisi quale nuovo Capo di Gabinetto. Parisi porta con sé un bagaglio rilevante di esperienze in ambito politico, associativo e giuridico: la sua carriera pubblica ha avuto inizio nel 2008 con l’elezione a consigliere provinciale per il Popolo della Libertà nel collegio di Taormina, distinguendosi come una delle pochissime donne presenti in quell’assemblea.

Il suo mandato, proseguito fino al 2013, è stato caratterizzato da un impegno incisivo su temi sociali, ambientali e sull’edilizia scolastica. Parallelamente all’attività politica, ha guidato con dedizione il Lions Club Roccalumera Quasimodo e il Lions Club di Santa Teresa di Riva, promuovendo iniziative culturali e di solidarietà orientate alla valorizzazione del territorio e alla riscoperta dell’identità jonica, anche attraverso la figura di Salvatore Quasimodo.

La soddisfazione di Basile

“La scelta di Lalla Parisi come Capo di Gabinetto – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – rappresenta uno slancio ulteriore per la Città Metropolitana, che deve affrontare le complessità di un territorio vasto e con poche risorse. Servono servizi efficienti, una programmazione mirata dei fondi extrabilancio e interventi nei Comuni, supportati da relazioni istituzionali solide e da una professionalità capace di coniugare qualità amministrativa e visione territoriale”.

L’emozione di Parisi

Lalla Parisi, visibilmente emozionata, ha commentato: “accolgo questo incarico con spirito di servizio, determinazione e gratitudine. Sono consapevole delle sfide da affrontare e dell’urgenza di colmare alcune criticità. Questo ritorno, dopo l’esperienza come consigliere provinciale, rappresenta per me un momento di grande valore umano e politico. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e che intendo ripagare con atti concreti, lavorando in sinergia per affrontare le problematiche del territorio e mettendo in campo le competenze acquisite in anni di impegno civile”.

Campagna elogia Parisi

Il direttore generale Giuseppe Campagna ha aggiunto: “Lalla Parisi è una persona professionalmente preparata, dotata di equilibrio e garbo nei rapporti umani. Con l’insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano si apre una fase nuova, in cui il ruolo del Capo di Gabinetto sarà centrale nel raccordo tra le scelte politiche e amministrative. Il percorso va costruito con spirito di collaborazione, creando quella sinergia che non può mancare tra i 108 Comuni del territorio, il Consiglio Metropolitano e la stessa amministrazione. La Parisi sarà determinante nel favorire la collaborazione con i sindaci e una cooperazione proficua tra istituzioni”.