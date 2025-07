Messina, la viabilità in occasione dell’evento “Historica Caccia al Pescespada”

StrettoWeb

Sabato 26 e domenica 27 luglio vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, in via Lago Grande a Messina, nel tratto compreso tra le vie Consolare Pompea ed Elettra Pollastrini. Il provvedimento é stato disposto in occasione dell’evento “XIPHIAS-Historica Caccia al Pescespada”.