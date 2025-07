Messina, istituita la cerimonia ufficiale per la celebrazione della giornata commemorativa del terremoto del 1908

StrettoWeb

Su proposta del sindaco Federico Basile, la Giunta municipale ha approvato l’istituzione della Cerimonia Ufficiale per la Celebrazione della Giornata Commemorativa del Terremoto del 28 dicembre 1908, da tenersi nella città di Messina il giorno 28 dicembre di ogni anno. In conformità con la legge regionale n. 6 dell’8 aprile 2022, con cui la Regione Siciliana ha istituito la Giornata della Memoria del Terremoto di Messina del 1908, l’Amministrazione comunale ha formalizzato una Cerimonia Ufficiale annuale, che consiste in una funzione formale, alla presenza della cittadinanza e delle Autorità civili, militari e religiose, in ricordo della Città distrutta dal terremoto, delle oltre 60.000 vittime perite sotto le macerie, degli orfani e dei superstiti che non fecero più ritorno.

La Cerimonia viene inserita tra gli eventi istituzionali commemorativi e prosegue un percorso avviato dall’Amministrazione comunale, anche con l’intitolazione lo scorso dicembre 2024 di uno spazio circostante la colonna votiva posizionata dietro il Campanile del Duomo, denominato “Largo 28 dicembre 1908”, su iniziativa dell’assessore alla Toponomastica Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile, in sinergia con gli assessori ai Beni Culturali e Ambientali Salvatore Mondello e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, decreto prefettizio della Prefettura di Messina e parere positivo della Commissione Toponomastica, della Società Messinese di Storia Patria e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

La soddisfazione di Basile

“La nostra iniziativa, approvata in Giunta – dichiara il sindaco Basile – è finalizzata a non perdere la memoria storica di quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto, che colpirono Messina nel 1908. Allo stesso modo deve indurci ad alcune riflessioni su come la nostra città si sia rialzata con grande forza ed impegno, non soltanto da un punto di vista strutturale e architettonico. La memoria, attraverso il ricordo del passato, aiuta a vivere il presente e proiettarsi nel futuro”.