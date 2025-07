Messina: al via gli interventi di manutenzione a Lipari, Vulcano e Filicudi

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina ha avviato un piano di interventi per la riqualificazione delle infrastrutture dell’arcipelago eoliano, con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità delle principali vie di collegamento. L’obiettivo è rendere più stabile e affidabile la rete viaria, favorendo anche lo sviluppo turistico e la tutela ambientale. Palazzo dei Leoni ha proceduto alla consegna dei lavori di manutenzione che interesseranno le arterie provinciali nelle isole di Lipari, Vulcano e Filicudi per un importo complessivo di 160.000 euro. Gli interventi prevedono azioni mirate a migliorare le condizioni del manto stradale e dei versanti circostanti, con operazioni di potatura degli alberi, scerbatura e pulizia delle banchine e delle aree adiacenti alle vie di comunicazione. Le attività assumono anche un ruolo preventivo, in vista della stagione estiva e della crescente attenzione alla prevenzione degli incendi, contribuendo così alla sicurezza pubblica e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’intervento mira anche a valorizzare il patrimonio turistico dell’arcipelago, offrendo collegamenti più affidabili e servizi di qualità superiore. La continuità dei trasporti e la sicurezza dei residenti sono tra le priorità, così come la possibilità di attrarre visitatori in un’area dal fascino unico e di livello internazionale. “Gli interventi che stiamo avviando – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – puntano alla valorizzazione turistica e al ripristino delle condizioni di normalità della viabilità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei luoghi e la tutela della pubblica incolumità. Un’offerta turistica di qualità non può prescindere da servizi efficienti e collegamenti adeguati, e il nostro impegno in questa direzione è prioritario”.