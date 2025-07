Messina, incidente sul viale Giostra: moto va a sbattere contro un bus, un ferito

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato a Messina, questa mattina, sul viale Giostra. Uno scooter avrebbe impattato con forza un bus dell’Atm provocando il ferimento del centauro, trasportato in ambulanza in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per mettere ordine al traffico andato letteralmente in tilt. Atm precisa che “come emerso dai sistemi di controllo montati a bordo, il bus coinvolto nell’impatto si trovava in sosta momentanea davanti alla fermata per consentire ai passeggeri di scendere e salire sul mezzo”.

“L’autobus non ha dunque avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro“, conclude Atm.