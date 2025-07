Messina: incidente in via La Farina, donna investita sulle strisce pedonali

StrettoWeb

Paura in via La Farina a Messina dove una donna anziana è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Allertati i soccorsi, è giunta sul luogo del sinistro un’ambulanza che ha trasportato la malcapitata in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri ed dei Vigili Urbani per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente.