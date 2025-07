StrettoWeb

Un grave incidente stradale è avvenuto in nottata a Monforte Marina, in provincia di Messina. Due giovani minorenni, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti gravemente feriti a causa di un tremendo impatto. Un giovane è ricoverato al Papardo di Messina, mentre l’altro ragazzo è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico e le ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati.