Messina, incidente a Minissale: scooter in fiamme, un ferito

Un gravissimo incidente si è verificato ieri sera a Messina nella zona di Minissale. In seguito ad un violento scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è andato letteralmente in fiamme provocando il ferimento di una persona prontamente soccorsa da un’ambulanza del 118. Sul posto presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

L’arteria a Minissale è rimasta a lungo bloccata con il traffico in tilt e lunghe code in entrambi le direzioni.