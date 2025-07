StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada Messina – Palermo dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail all’interno della galleria nei pressi di Villafranca Tirrena. L’uomo alla guida, rimasto ferito in modo lieve, è stato e trasportato in ambulanza al Policlinico.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e le squadre di soccorso per mettere in sicurezza la zona.