Messina, incidente in autostrada. De Luca: “ma in che mani siamo?”

“Ma in che mani siamo? Tre ore bloccati sull’autostrada Catania Messina in prossimità del casello di Tremestieri. Senza alcuna assistenza e senza notizie certe. Arrivano informazioni sballate: aprono però vi fanno tornare indietro a Roccalumera anzi no aprono e potete arrivare a Messina. Non rimane che salire sulla macchina e sbattere la testa dove è più duro”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

Conferenza stampa rinviata

“Conferenza stampa rinviata a domani mattina alle ore 9:30 sempre al salone delle bandiere palazzo zanca sperando che all’ uomo 56 non gli siano girate le balle e non si presenti più”, conclude De Luca.