Messina, in fase avanzata gli interventi di messa in sicurezza lungo la SP16

La Città Metropolitana di Messina sta portando avanti le attività di ammodernamento della rete stradale provinciale con un approccio operativo e concreto, puntando su interventi pianificati e mirati per migliorare le condizioni della viabilità locale. Sono in fase avanzata i lavori di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale 16, che conduce a Forza d’Agrò. Gli operatori della ditta incaricata stanno eseguendo la scarifica, la risagomatura del piano viabile e la posa del nuovo tappetino stradale. Contestualmente, si interviene con la scerbatura delle aree adiacenti alla carreggiata, con l’intento di restituire decoro anche sul piano ambientale.

L’arteria assume una funzione strategica nella mobilità della fascia jonica, specialmente nei mesi estivi, in cui cresce il numero di visitatori diretti verso il borgo storico. Gli interventi si inseriscono in un quadro più ampio di riqualificazione infrastrutturale che interessa il comprensorio della Valle d’Agrò. L’obiettivo è duplice: garantire una maggiore sicurezza alla rete stradale e al tempo stesso promuovere la valorizzazione del territorio sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Dichiarazioni

Il sindaco di Forza d’Agrò, Bruno Miliadò, ha espresso “apprezzamento per le attività in corso, ringraziando il sindaco metropolitano Federico Basile e il direttore generale della Città Metropolitana, Giuseppe Campagna, per l’attenzione rivolta al territorio e per la tempestività degli interventi”.

“La Città Metropolitana di Messina – ha sottolineato Basile – prosegue nel suo impegno volto a garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali provinciali, attraverso interventi programmati e tempestivi lungo le arterie di propria competenza. La riqualificazione della strada provinciale 16 rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della viabilità e garantire condizioni di sicurezza adeguate ai cittadini e agli operatori economici del comprensorio”.