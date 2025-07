Messina, in commissione “Ponte sullo Stretto” focus sullo svincolo di Ganzirri/Torre Faro: “arteria con più funzioni”

StrettoWeb

Si è conclusa da pochi minuti, una seduta della commissione “Ponte sullo Stretto” del consiglio comunale di Messina, presieduta dal presidente Pippo Trischitta, per discutere del progetto dello svincolo di Ganzirri/Torre Faro. Ospiti i tecnici della “Società dello Stretto”, Ing. Lucangeli e Ing. Scamacca, “Responsabili per l’Alta Sorveglianza Progettazione Stradale”. Da evidenziare che, tra qualche giorno, avremo il parere del Cipess sull’intera opera dell’attraversamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Le funzioni dello svincolo Ganzirri / Torre Faro

“Per entrare in funzione, lo svincolo di Torre Faro / Ganzirri ci vorranno più o meno 70 mesi in quanto è sulla traiettoria di una galleria di oltre 3 chilometri. Quindi si punta di anticipare l’opera di qualche mese rispetto al Ponte sullo Stretto”, afferma l’Ing. Scamacca. “Le funzioni? Sono molteplici. In primis la gestione dell’esercizio del nuovo tratto autostradale, le gestioni delle situazioni di emergenza ed un utilizzo a beneficio del traffico locale per alleggerire la zona”, sottolinea Scamacca.

Libero accesso

“Per l’immissione in autostrada in direzione Messina e l’uscita della carreggiata direzione Reggio Calabria, verrà mantenuto il libero accesso senza controllo. Nello specifico, sarà quindi possibile spostarsi dalla zona Annunziata alla Zona Faro Superiore, grazie al nuovo collegamento autostradale, senza alcun pedaggio“, spiega Scamacca.