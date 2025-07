Messina, il Pd presenterà una mozione in consiglio comunale per la Pace in Medio Oriente

StrettoWeb

Il Partito Democratico di Messina depositerà “nei prossimi giorni una mozione per impegnare il Sindaco e la giunta a prendere una posizione chiara per la pace in Medio Oriente, il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani. Chiediamo: il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967; il cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi e l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza; condanna di ogni atto genocida contro il popolo palestinese; fermare la vendita di armi a Israele e adottare sanzioni europee; difesa della Corte Penale Internazionale come presidio di giustizia globale”, rimarca il Pd.

“Dopo l’arresto del messinese Antonio Mazzeo riteniamo positiva la convocazione di giunta e consiglio per discutere del genocidio in corso a Gaza. Facciamo allora un appello alla coerenza, chiedendo di assumere un impegno concreto per la pace, i diritti umani e il diritto umanitario internazionale”, conclude il Pd.